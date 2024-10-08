Ксения Собчак сравнила свой новый наряд с хинкали

Российская журналистка и актриса Ксения Собчак активно ведет страницу личного Telegram-блога. С поклонниками бывшая ведущая реалити-шоу «Дом−2» говорит обо всем на свете. Нередко она выставляет напоказ и свои новенькие наряды.

Сегодня, к примеру, 42-летняя Ксения примерила костюм нежно-молочного цвета. Пышную юбку комплекта журналистка сравнила с хинкали. В описании к снимку Собчак иронично поинтересовалась, у кого из ее поклонников появилось желание отведать это блюдо грузинской кухни.

«У кого сегодня настроение на хинкали?» — пошутила телезвезда.

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Подписчики популярной блондинки высоко оценили ее чувство юмора. В комментариях многие отметили, что у них всегда есть настроение вкусно поесть. Некоторые также посчитали, что диета самой Собчак вряд ли подразумевает употребление теста с мясом.