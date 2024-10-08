Идеи эффектных осенних образов с пуховиком от стилиста

Если и есть какой-то предмет верхней одежды, который прошел долгий путь от жестких рамок спецодежды до люксовых бутиков и подиумов, так это куртка-пуховик. Помимо того, что они доступны в огромном количестве цветов, существует также множество материалов, таких как кожа, технологические волокна и атлас, не говоря уже о фасонах, которые могут варьироваться от негабаритных до приталенных, от кроп-вариантов до макси (мы даже не упомянули узоры?).

«С таким количеством фасонов на выбор есть множество способов носить пуховик, чтобы он не отвлекал от общего образа, а во многих случаях даже улучшал его. Все, что вам нужно, — это немного вдохновения», — объясняет стилист Михаил Белых.

Попробуйте использовать в качестве шарфа

Если вы еще не готовы взять на себя всю ответственность за полноценное пальто-пуховик, шарф из пуховика — лучший способ окунуться в тренд.

«Конечно, он может быть спортивным, но это особенно изящный способ привнести пуховик в ваш рабочий гардероб: он одинаково хорошо сочетается с блейзерами, костюмами и уютными пуловерами с пуговицами», — говорит стилист.

С кроп-топом

Этот стиль подойдет вам, если вы любите немного эпатажа и много комфорта. Как и в случае со многими другими образами с пуховиками, однотонный ансамбль с голым животом — это очень красиво и комфортно. Как и использование трикотажа и других роскошных тканей, таких как атлас, шелк или кашемир. От их сочетания зависит эффект образа в целом.

Полноценное макси

Пуховик длиной до пола обеспечивает дополнительное тепло и защиту, а также создает единый look с хорошо подобранным макси-платьем, что делает его официально подходящим для рабочей одежды.

«Подходящая вязаная шапка, сапоги до колена и компактная сумочка сделают образ шикарным. Платье с более пышной юбкой придает образу красивый силуэт», — утверждает Михаил.

Сделайте образ однотонным

Забавная и простая идея? Сочетать верхнюю одежду с нарядом, который вы носите под ней. Неважно, яркий он или нейтральный, не беспокойтесь о том, чтобы добиться идеального сочетания — разные оттенки в одной цветовой гамме тоже подойдут. Чтобы завершить образ, подключите к нему аксессуары: обувь, шарфы и сумочки тоже должны быть в одной цветовой гамме.

Цветочные оттенки

Носить все черное — простой и быстрый трюк, но если вам хочется чего-то более смелого, попробуйте надеть пуховое пальто с флоральным принтом. В дождливый день сочетайте пуховик с пастельными мокасинами или разноцветными босоножками. А когда пойдет снег, наденьте яркие сапоги и шапку в тон.

Полный «пуф»

Большое пальто в сочетании с другими негабаритными вещами, например, мешковатыми брюками, может показаться нелогичным, но работа с сочетанием текстур придает образу объемность и интерес. Подумайте о том, чтобы работать в рамках одной цветовой палитры с разными масштабами узоров или текстур, или сделайте эффект контрастного цветового блокирования с помощью яркой толстовки или свитера больших размеров. Даже обувь можно взять на заметку: сабо, ботильоны на платформе и мокасины на ковровой подошве станут отличными аксессуарами.

Попробуйте укороченный жилет

Чтобы ваш пуховик не отвлекал внимание от любимого свитера или обожаемой пары брюк, подумайте о жилете. Вы по-прежнему будете чувствовать себя тепло и стильно, но при этом сможете экспериментировать с замшевыми брюками-карго и такими аксессуарами, как шарфы, шапки и даже длинные перчатки.

Легкий стиль халата

Возможно, одним из самых шикарных (и уютных!) пуховиков является халат, который заимствует свою форму у классического шерстяного пальто с поясом, но сохраняет тепло и непринужденный комфорт пуховика. Он может мгновенно обновить заурядный повседневный образ или привнести непринужденную легкость в костюм. Если вы хотите действительно заявить о себе, найдите фасон с разноцветным узором или с минимальным однотонным.

Сочетайте с мини

Независимо от того, какой стиль вам ближе — преппи, бохо или панк, мини-юбка — это обязательный элемент гардероба, а макси-пуховик согреет и дополнит образ с мини. Ищите модели, которые выделяются необычным цветом или текстурой, и подумайте о том, чтобы сочетать их с обувью, которая прикрывает немного ноги, например, с сапогами до колена.