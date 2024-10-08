Стилист продает поношенные вещи более чем на миллион рублей

Российский стилист Алеко Надирян начал продавать поношенные вещи более чем на миллион рублей. Соответствующая информация появилась на сайте онлайн-платформы для ресейла и покупки оригинальных брендовых вещей Oskelly.

Согласно представленным на платформе позициям, эксперт предлагает к покупке 21 товар. Среди них — брюки, обувь, аксессуары. Так, самым дорогим предложением оказался браслет Chanel стоимостью 350 тысяч рублей.

Помимо этого, на сайте также представлены поясная сумка бренда Burberry стоимостью 77,5 тысячи рублей, лонгслив Chrome Hearts за 63 тысячи рублей и прямые брюки Balenciaga, оцененные в 48,7 тысячи рублей. За все позиции Надирян намерен получить 1,081 миллиона рублей.

В сентябре жена писателя Александра Цыпкина также решила распродать гардероб на 4,5 миллиона рублей. Актриса разместила 97 объявлений, среди которых — платья, сумки, обувь и другие вещи.