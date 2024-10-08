Хирург раскрыл реальные сроки появления результата после любой пластики

Операции, в том числе по коррекции фигуры, не дают мгновенного и идеального результата, рассказал NEWS.ru пластический хирург Лев Соцкий. Он отметил, что процесс изменений после вмешательства затягивается в ряде случаев на месяцы или на год.

По его словам, после завершения процедуры пациент видит примерно 80% изменений от итоговой картины. В первые дни после выписки нарастают отеки, через три-четыре дня наступает их пик, когда многие пациенты сталкиваются с так называемым эффектом «ожидание/реальность». Складывается впечатление, что все идет не так, как ожидалось до операции, пояснил Соцкий.

Отеки — естественная реакция организма. Они уходят в течение одного-двух месяцев, и к этому моменту 85–90% итоговых изменений становятся уже заметными. Интересная фаза начинается в первые три месяца после процедуры. Пациенты часто замечают, что форма и размер оперированной области могут «играть» — один день все выглядит прекрасно, на следующий — появляются какие-то неровности, — заявил Соцкий.

Медик объяснил, что данные процессы — норма, так как организм продолжает адаптироваться. Это происходит потому, что кожа начинает сокращаться и подстраиваться под новые формы, процесс занимает три — шесть месяцев после операции, и только после этого можно сказать: организм стабилизировался, отметил Соцкий.

Идеальный результат может «плавать». Влияют следующие факторы: стабильность веса. Любые колебания — набор или потеря килограммов — влекут за собой видимые изменения форм. Беременность. Если женщина забеременела и родила после операции, результат может измениться. В некоторых случаях потребуется коррекция после родов, хотя бывает, что форма восстанавливается самостоятельно, — подытожил хирург.

Ранее российская певица Виктория Дайнеко рассказала на фестивале радио «Дача» «Удачные песни», что пока ни разу не прибегала к услугам пластических хирургов. Артистка полагает: ей пока рано об этом думать, но не исключает, что обратится к таким специалистам в будущем.