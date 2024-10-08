Шоколад со сливками: самые модные окрашивания этой осени

Осень — это не только время для теплых пледов и уютных свитеров, чашка горячего чая или какао с зефиром и задушевными разговорами, но и период обновления, когда многие решают освежить свой образ новым оттенком волос. В этом сезоне в тренде — естественность, глубина цвета и мягкие переливы, которые способны подчеркнуть индивидуальность. Давайте разберемся, какие цвета актуальны этой осенью и как сохранить яркость оттенка как можно дольше.

Медный блеск

Медные оттенки — от теплого, едва уловимого на блонде оттенка меди до глубокого полноценного бронзового — остаются в центре внимания. Этот цвет идеально дополняет осенние пейзажи, добавляя облику теплоту и выразительность.

«Подходит как для светлокожих, так и для обладательниц более темного тона кожи, придавая блеск и многослойность», — рассказывает стилист Евгения Куклина.

Шоколадный и кофейный

Классический темный оттенок с мягкими переливами молочного шоколада и роскошного глубоко цвета кофе — это элегантное решение для осеннего сезона.

«Он создает роскошный и стильный образ, при этом выглядит естественно и благородно. Такой цвет придает глубину и объем даже тонким волосам, а еще эти цвета замечательно блестят, что оживляет даже шевелюру в не самом хорошем состоянии», — подчеркивает стилист.

Песочный и сливочный блонд

Светлые волосы всегда в моде (еще бы!), но этой осенью предпочтение отдают теплым, мягким тонам песочного или сливочного блонда. Это оттенок, который освежает и добавляет мягкости внешности, особенно в сочетании с естественными переливами и растяжками цвета.

Глубокий каштан

Это один из главных трендов этой осени. Выбирайте глубокие насыщенные оттенки с легким красноватым или фиолетовым подтоном для того, чтобы сделать образ более выразительным.

«Выбирайте цвет в зависимости от подтона вашей кожи, тогда краски будут звучать гармонично и в унисон», — предлагает Евгения.

Пастельные акценты

Яркие неоновые краски уже уступили свои позиции, а пастельные акценты фантазийных оттенков все еще в тренде. Лавандовый, персиковый и нежный розовый могут добавить легкости и уникальности даже самому строгому образу. Да, даже если речь об Очень Взрослой Женщине. Кстати, эти пастельные оттенки красиво смотрятся на седине.

Окрашенные волосы требуют бережного ухода, чтобы цвет сохранял насыщенность и яркость как можно дольше. Вот пять ключевых секретов.

Используйте шампунь и кондиционер для окрашенных волос

Звучит банально? Только потому, что стилисты и колористы постоянно твердят нам об этом хором! Выбор правильных уходовых средств имеет большое значение.

Шампуни и кондиционеры для окрашенных волос созданы для того, чтобы защитить пигмент от быстрого вымывания. Они содержат ингредиенты, которые увлажняют волосы и при этом поддерживают цвет.

Ополаскивайте волосы прохладной водой

Горячая вода открывает кутикулу волоса, что способствует быстрому вымыванию пигмента. Постарайтесь ополаскивать волосы прохладной водой — это поможет закрыть кутикулу и сохранить цвет дольше.

Ограничьте использование термоукладки

Частое использование фена, утюжков и плоек может негативно сказаться на стойкости цвета.

«Если все же вам нужно прибегать к термоукладке, используйте средства с термозащитой, которые помогут минимизировать вред и предотвратить выцветание», — напоминает специалист.

Избегайте частого мытья волос

Мыть волосы каждый день — верный способ быстро потерять насыщенный цвет. Постарайтесь делать это реже — 2—3 раза в неделю. А в промежутках используйте сухой шампунь, чтобы поддерживать свежесть волос.

Регулярно обновляйте уходовые процедуры

Ухаживайте за волосами с помощью масок, масел и других питательных средств, которые помогают восстановить ваши локоны после окрашивания. Особенно полезны маски с содержанием протеинов и кератина, которые укрепляют структуру волоса и помогают поддерживать его здоровье.