Винтаж: как вписать его в свой образ этой осенью

Помните, довольно долго мы росли и жили потом годами с убеждением, что все старое нужно непременно выбрасывать, потому что — «ну кому вообще все это нужно?». За последние несколько лет взгляды и интересы потребителей всего мира существенно изменились. Сегодня люди все больше задумываются об экологии, сохранении ресурсов планеты. Стали популярными медленная мода (Slow fashion) и осознанное потребление.

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Для многих людей эти понятия стали больше чем тренды, это образ жизни! Вот, например, принц Джордж (на секундочку, будущий король) прекрасно носит свитер, который ранее принадлежал его дядюшке, рыжему бунтарю Гарри. И ничего, все довольны.

Да и мама его, принцесса Уэльская Кэтрин, порой надевает одно и то же платье на разные выходы. Не говоря уже о фамильных драгоценностях — но это, конечно, уже другая история.

Сторонники принципов осознанного потребления и медленной моды приобретают только качественные вещи, при производстве которых соблюдаются принципы этичного отношения к окружающей среде. Именно поэтому люди все чаще стали обращаться к винтажным изделиям. То есть вещам, которым 20—30 лет, а то и больше.

«Винтаж сегодня — неоспоримый тренд. Винтажный образ всегда привлекает внимание и вызывает бурю обсуждений и восторгов», — отмечает историк моды Ольга Лефферс.

Даже голливудские звезды стали все чаще обращаться к истории, выбирая наряд на красную дорожку.

Во-первых, покупая винтаж, мы экономим ресурсы планеты. Во-вторых, вы практически всегда приобретаете уникальную вещь, и вероятность дабл-дрессинга стремится к нулю. Давайте разбираться, какие винтажные украшения сегодня наиболее актуальны.

Потертости и трещинки

Одним из ведущих является тренд на потертые элементы в аксессуарах, отмечает Ольга. Стоит обратить внимание на украшения с темной позолотой, медным напылением, мелкими потертостями и матовыми текстурами.

«Но таких аксессуаров не должно быть много, иначе образ будет смотреться небрежно», — предупреждает эксперт.

Кроме того, ваша одежда должна быть безупречна по текстуре — пусть это будет идеально отутюженный шелк, хороший кашемир, тонкая шерсть. Рваные или потертые джинсы в данном случае совершенно не уместны.

Крупные украшения

Приходит мода на крупные кулоны и камни, а также гигантские браслеты, которые лучше носить поверх рубашки или свитера. Такие акцентные украшения эффектнее всего смотрятся с однотонной одеждой или с монохромными образами, неизменно привлекая внимание окружающих.

Пояса-цепи

Также Ольга рекомендует обратить внимание на пояса-цепи, которые актуальны уже несколько сезонов. Эти многофункциональные изделия могут выступить в качестве украшения как для шеи, так и для талии.

Наиболее трендовыми являются необычные варианты цепей — матовые, оригинального плетения, с кристаллами или цветными вставками, с крупными звеньями. Такой аксессуар можно надеть с джинсами или пиджаком оверсайз (или же выбрать классический способ стилизации — носить на шее).

Советы для начинающих коллекционеров винтажа

Новичкам лучше использовать не более 2—3 винтажных элементов в образе и начинать с базовых, которые легче всего ввести в образ. Это могут быть платки, сумки и аксессуары. Позже можно «дорасти» до дизайнерских платьев, пальто и жакетов.

Искать винтажную одежду и украшения лучше всего в специализированных бутиках и профильных пабликах — на «блошиных рынках» велик шанс нарваться на подделку, а продавцы обычно проводят экспертизу и отвечают за подлинность представленных у них экземпляров.