Известная художница снялась для журнала с небритыми подмышками

Известная немецкая художница Анне Имхоф снялась с небритыми подмышками для журнала King Kong. Пост появился на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летняя знаменитость предстала на фото в черном наряде, который включал в себя широкие брюки и облегающий спортивный топ. Также она распустила волосы, сделав укладку с эффектом мокрых прядей, и надела на шею серебристую цепочку с крупными звеньями.

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При этом героиня съемки позировала, сидя на полу со скрещенными ногами. В то же время она подняла и согнула руки в локтях, продемонстрировав мускулы и растительность в подмышечных впадинах.

В августе 2023 года известная испанская певица Ригоберта Бандини с небритыми подмышками для журнала Glamour.