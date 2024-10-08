Андрей Рублев ответил, сам ли придумывает дизайн одежды бренда Rublo

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв в видеоблоге Дарьи Касаткиной на YouTube-канале What The Vlog поделился деталями работы над собственным брендом одежды Rublo.

Арина Родионова: Расскажи про свой бренд. Ты сам придумываешь дизайн?

Андрей Рублёв: Нет, но я даю финальный ответ. Да или нет, нравится мне или нет, переделывать или нет. Но такое редко бывает.

Дарья Касаткина: Дорого переделывать (смеётся).

Арина Родионова: А сколько у них занимает добиться от тебя ответа?

Андрей Рублёв: Минута (смеётся).