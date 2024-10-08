Топ-модель мирового уровня блистала на Неделе моды в Москве

В столичном Центральном выставочном зале «Манеж» подходит к концу III Московская неделя моды, в рамках которой состоялось более 80 показов. Одним из ярких моментов мероприятия стало появление топ-модели мирового уровня Анны Де Беккар в платье российского бренда женской одежды ANRO by ALENA COJOCARU. Концепцию и идею показа придумала основатель и дизайнер бренда Алена Кожокару, одежда также была создана ею, а украшения — яркая коллаборация Алены Кожокару и Ольги Григоровой, реализовала украшения Ольга Григорова.

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Актриса, телеведущая и лицо обложек мировых глянцевых журналов в рамках показа Дома моды Anro Couture продемонстрировала утонченное платье черного цвета, которое изящно стилизовали нитями жемчуга от российских мастеров. Публика встретила весь показ бурными овациями, которые долго не стихали. Мероприятие запомнится зрителям на долгие годы.

Еще одним знаковым моментом Недели моды стал показ легендарного Дома моды Вячеслава Зайцева в память о модельере Егоре Зайцеве, сыне знаменитого кутюрье. Коллекцию, представленную в столице, начал разрабатывать Зайцев-младший, однако завершить ее не успел. Его команда стилистов взялась довести задумку модельера до конца. В итоге публика увидела футуристичные наряды с элементами милитари, сложными фасонами и необычными деталями.

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В конце сентября российская модель Алеся Кафельникова вышла на подиум в ультракоротком наряде на Неделе моды в Париже. Дочь Евгения Кафельникова открыла показ бренда Weinsanto, демонстрируя цветное облегающее мини-платье на тонких бретелях, оголяющее часть ягодиц.