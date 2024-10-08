Эксперт назвала осенние и зимние тренды в окрашивании волос

Бренд-стилист бьюти-пространства Chevelure Яна Кондратьева назвала россиянкам осенние и зимние тренды в окрашивании волос. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

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По словам эксперта, шоколадные цвета волос и его различные оттенки не теряют своей актуальности. При этом она отметила, что такой цвет подходит практическим всем девушкам, поскольку смотрится максимально естественно.

В то же время популярным стало окрашивание под названием Cinnamon cookie butter, которое представляет собой теплый, карамельно-коричневый оттенок с золотистыми и медовыми переливами. Кондратьева уточнила, что такой цвет идеально смотрится на волосах любой длины и текстуры, поскольку придает им объем и сияние.

«Процесс окрашивания обычно включает в себя технику балаяж или омбре, что позволяет добиться плавных переходов и глубины оттенков», — пояснила она.

Кроме того, в холодном сезоне рекомендуется присмотреться к окрашиванию Cherry cola hair.

«Цвета, используемые в этой технике, напоминают классический напиток вишневой колы, где глубокий темно-красный переливается более яркими тонами. Такой эффект может быть достигнут с помощью различных техник окрашивания, таких как балаяж, омбре или традиционное мелирование», — заключила специалист.

В июне стилист Яна Кондратьева перечислила россиянкам визуально старящие цвета волос. Тогда в первую очередь эксперт обратила внимание на черный. По ее мнению, такой цвет может подчеркнуть темные круги под глазами и морщины.