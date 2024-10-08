Тейлор Свифт сразила фанатов стильным мини-платьем

Одна из самых популярных певиц современности Тейлор Свифт недавно порадовала поклонников своим образом. Фанаты усмотрели в ее облике тайное послание ее бойфренду, спортсмену Трэвису Келсу.

34-летняя звезда появилась на матче по американскому футболу, где на поле встретились команды «Канзас-Сити Чифс» и «Нью-Орлеан Сэйнтс». Тейлор облачилась в игривое короткое платье в клетку. Декольте, приковавшее особое внимание, было в форме сердца, как и сумочка, что придало образу особый романтический флер. На лице звезда мерцали блестки. Фотографии опубликовало британское издание Mirror.

Вот что написали пользователи об аутфите певицы: «Мне просто нравится все в наряде Тейлор», «О, блеск и наряд, дух захватывает, Тейлор Элисон Свифт, ты такая крутая и красивая». Поклонники решили, что своим нарядом Свифт выразила свои чувства возлюбленному, который состоит в команде «Канзас-Сити Чифс».

Кроме того, певица таким образом могла принести извинения за то, что пропустила две предыдущие игры — в эти даты у нее был тур Eras Tour.