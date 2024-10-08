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Российская стилистка назвала модную замену мужскому пуховику

Российская стилистка Ольга Заречная назвала модную замену мужскому пуховику. Ее комментарий публикует WomanHit.

Российская стилистка назвала модную замену мужскому пуховику
© Lenta.ru

По словам эксперта, вместо данного предмета гардероба можно приобрести парку или шубу. При этом последнюю предпочтительно выбирать длиной до колена и с нестриженым мехом в естественных оттенках.

В то же время в список вошли кожаные куртки не ниже бедер с меховой подкладкой и короткие стеганые фасоны преимущественно сдержанных тонов.

«Яркие цвета оставьте в прошлом сезоне, я рекомендую обратить внимание на спокойные темные тона — например, синий или серый. Хочется цвета? Смело берите классический красный», — заявила собеседница издания.

В сентябре стилистка Маша Ведерникова призвала российских мужчин отказаться от узких джинсов.

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