Супруга певца Джастина Бибера американская модель Хейли Бибер показала сделанные во время беременности фото без штанов. Пост появился в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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На одном из кадров 27-летняя манекенщица позировала у массивного забора на фоне деревьев. Она надела высокие резиновые сапоги, белые стринги и свитер чуть ниже груди.

Кроме того, знаменитость предстала перед камерой, сидя на пледе в полупрозрачном топе и трусах. Также избранницу исполнителя запечатлели в кружевной белой накидке.

В сентябре Хейли Бибер впервые после родов вышла в свет и попала в объективы папарацци.