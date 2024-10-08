Названы лучшие продукты для борьбы с пигментацией кожи

Пигментация — довольно частая проблема, которая встречается не только у любителей солнца. Особенно она проявляется после 50 лет, когда кожа теряет свою эластичность. Врач-эндокринолог Екатерина Янг рассказала, какие продукты помогут в борьбе с пигментными пятнами.

Не торопитесь прибегать к дорогим косметологическим процедурам. Достаточно скорректировать свой рацион. Исключите сладости, выпечку из пшеничной муки, макароны и фастфуд.

Добавьте в рацион продукты с правильными жирами (лосось, авокадо, орехи, семена чиа, яйца). Также нужно помочь работе желчного пузыря. Для этого ешьте чернослив, креветки, клюкву, картофель, белую фасоль, клубнику и другие йодосодержащие продукты.

Ранее врач — трихолог-дерматолог Валентина Храмова рассказала, что осенью нужно регулярно использовать увлажняющие средства для кожи. По ее словам, также важно соблюдать питьевой режим, следить за качеством сна и добавить в рацион овощи и фрукты.