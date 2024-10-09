Рианна спустила с бедер юбку ради рекламы

Барбадосская певица Рианна снялась в откровенном виде для совместной рекламной кампании собственного модного бренда Savage X Fenty и итальянской марки Diesel. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram* (запрещенная в России соцсеть).

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Так, на размещенных снимках 36-летняя исполнительница предстала в комплекте нижнего белья красного цвета, состоящем из корсетного бюстгальтера и трусов с высокой посадкой. При этом она позировала в синей шубе и облегающей юбке длины макси, которую она спустила с бедер.

На опубликованных снимках видно, что для съемки знаменитость примерила парик красного цвета, изменила ширину бровей, а также сделала макияж с акцентом на сияющую нюдовую помаду.

Ранее сообщалось, что Рианна прошлась по улице в откровенном наряде в честь 36-го дня рождения мужа, рэпера ASAP Rocky.

*запрещенная в России соцсеть.