Модный бренд представил непристойные наряды на Хеллоуин

Популярный британский бренд Oh Polly расстроил покупателей непристойными нарядами на Хеллоуин. Соответствующие публикация и комментарии появились на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Сотрудники компании разместили видео, в котором предстали модели в одежде из новой коллекции, предназначенной для празднования Хеллоуина. Так, на размещенных кадрах запечатлен манекенщик в черном классическом костюме и белой рубашке. Манекенщица, в свою очередь, попозировала в оголяющем тело боди и кружевном комбинезоне.

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Пользователи сети не оценили внешний модели, о чем принялись писать в комментариях под постом.

«Разве нет такого костюма, в котором девушке необязательно быть голой?», «Мужчина полностью одет, а женщины как всегда практически голые», «Я не вижу здесь никаких костюмов Хеллоуин», «Костюм для вечеринки в секс-клубе?», «Кого-то пригласили на вечер к P.Diddy», — возмущались они.

В феврале сообщалось, что гостья показала наряды на свадьбу и прослыла девушкой по вызову.