Айрис Лоу посетила мероприятие бренда Burberry

Дочь британского актера Джуда Лоу Айрис Лоу появилась на публике в откровенном виде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

© globallookpress

23-летняя модель посетила мероприятие бренда Burberry в Лондоне. Так, для выхода в свет девушка выбрала клетчатую мини-юбку и черную кофту с расстегнутыми верхними пуговицами, из-под которой виднелся прозрачный бюстгальтер. Кроме того, знаменитость накинула на плечи коричневый тренч и примерила кожаные открытые ботинки.

© Lenta.ru

На размещенных кадрах видно, что визажисты решили сделать в макияже акцент на естественную красоту знаменитости и нанесли на лицо минимальное количество макияжа. Стилисты, в свою очередь, уложили короткие волосы в небрежную прическу.

В сентябре сообщалось, что Айрис Лоу показала откровенные кадры, сделанные для журнала Pop.