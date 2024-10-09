Ксения Собчак посетила закрытое мероприятие в топе с декольте

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак вышла на публику в топе с декольте. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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42-летняя Ксения Собчак посетила закрытое мероприятие, которое прошло в ресторане Baccarat Cristal Room. Для выхода в свет журналистка выбрала бордовый топ Magda Butrym с розами на груди, украшенный пайетками. Телеведущая дополнила его черной юбкой Dries Van Noten, белым халатом Haider Ackermann, длинным пальто Vetements, туфлями Prada, множеством колец и клатчем. Завершением наряда стало золотое колье в виде змеи Bvlgari из коллекции 2003 года.

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Накануне Ксения Собчак выложила видео, где была запечатлена в черно-желтой клетчатой рубашке Vaquera, которую сочетала с кожаными кюлотами Loewe. Журналистка добавила к образу очки для зрения, сумку Hermès и кольца. Завершением наряда стали меховые клоги Acne Studios. Интернет-пользователи принялись обсуждать необычную обувь. Пока одни восхищались, другие критиковали.

До этого Собчак похвасталась редкой сумкой Louis Vuitton, созданной в коллаборации с японским мультипликатором Такаси Мураками. Стоимость изделия на онлайн-платформе для ресейла дизайнерских вещей Oskelly составляет почти 500 тысяч рублей.