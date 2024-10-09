Косметолог назвал причину быстрого роста волос после лазерной эпиляции

Врач назвала причину быстрого роста волос после лазерной эпиляции
В норме рост волос после проведения процедуры лазерной и фотоэпиляции должен заметно замедляться, однако в ряде случаев происходит обратный процесс, рассказала «Узнай.ру» косметолог Мадина Байрамукова. По ее словам, интенсивный рост волос после эпиляции, который называется парадоксальный гипертрихоз, является осложнением.
Точную причину возникновения парадоксального гипертрихоза порой не могут даже врачи, отметила Мадина Байрамукова. Рост волос после эпиляции могут вызвать разные факторы. К ним относят, например, индивидуальные особенности организма, нарушения гормонального баланса и функций фолликулов.
«Также осложнение может развиться вследствие неправильно подобранной методики лазерной эпиляции», — добавила Мадина Байрамукова.
Косметолог выделила в особую группу риска, подверженную угроще развития парадоксального гипертрихоза, женщин с высоким уровнем тестостерона и гормональными нарушениями. Она отметила, что в случае возникновения данного осложнения после лазерной и фотоэпиляции самолечение недопустимо, следует сразу обратиться к врачу.
Ранее юрист Илья Русяев объяснил, как клиенты салонов красоты, получившие некачественные услуги, могут вернуть свои деньги. Прежде всего, по его словам, следует тщательно подходить к выбору салона, где планируются процедуры. Также важным является уточнять все детали перед манипуляциями, сохранить выданные документы, которые подтверждают оказание услуги (чеки, договоры и пр).
В том случае, если клиент остался недоволен оказанными услугами вследствие каких-либо нарушений или непрофессиональной работы работников салона красоты, он может воспользоваться законом «О защите прав потребителей». Согласно данному документу, гражданин вправе потребовать от продавца или исполнителя услуг возмещения убытков.