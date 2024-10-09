Косметолог назвал причину быстрого роста волос после лазерной эпиляции

В норме рост волос после проведения процедуры лазерной и фотоэпиляции должен заметно замедляться, однако в ряде случаев происходит обратный процесс, рассказала «Узнай.ру» косметолог Мадина Байрамукова. По ее словам, интенсивный рост волос после эпиляции, который называется парадоксальный гипертрихоз, является осложнением.

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Точную причину возникновения парадоксального гипертрихоза порой не могут даже врачи, отметила Мадина Байрамукова. Рост волос после эпиляции могут вызвать разные факторы. К ним относят, например, индивидуальные особенности организма, нарушения гормонального баланса и функций фолликулов.

«Также осложнение может развиться вследствие неправильно подобранной методики лазерной эпиляции», — добавила Мадина Байрамукова.

Косметолог выделила в особую группу риска, подверженную угроще развития парадоксального гипертрихоза, женщин с высоким уровнем тестостерона и гормональными нарушениями. Она отметила, что в случае возникновения данного осложнения после лазерной и фотоэпиляции самолечение недопустимо, следует сразу обратиться к врачу.

Ранее юрист Илья Русяев объяснил, как клиенты салонов красоты, получившие некачественные услуги, могут вернуть свои деньги. Прежде всего, по его словам, следует тщательно подходить к выбору салона, где планируются процедуры. Также важным является уточнять все детали перед манипуляциями, сохранить выданные документы, которые подтверждают оказание услуги (чеки, договоры и пр).

В том случае, если клиент остался недоволен оказанными услугами вследствие каких-либо нарушений или непрофессиональной работы работников салона красоты, он может воспользоваться законом «О защите прав потребителей». Согласно данному документу, гражданин вправе потребовать от продавца или исполнителя услуг возмещения убытков.