Три причины не делать покрытие во время педикюра зимой

Если маникюр — наша круглогодичная процедура, от которой сложно отказаться, то с педикюром не все так однозначно. Для кого-то уход за ступнями — обязательный пункт в любое время года, а кто-то записывается к мастеру исключительно летом. Мы поговорили нейл-мастером Светланой Логиновой, которая работает в этой области уже больше 10 лет, и выяснили, о чем стоит помнить поклонникам салонного педикюра, чтобы не допустить серьезных проблем с ногтями и кожей ступней.

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Покрытие? Можно, но не нужно

Финишное покрытие гель-лаком не является абсолютным противопоказанием в холодное время года, тем более, многие предпочитают проводить зимний отпуск с теплых краях, а в этом случае без педикюра не обойтись. И все же, если большую часть времени вы носите закрытую обувь, которая так или иначе приводит к запариванию ног, от покрытия гель-лаком стоит отказаться. Светлана:

«Даже самый современный гель давит на ноготь, учитывайте, что тесной обувью вы создаете дополнительное давление на пальцы».

По словам нашего эксперта, если долгое время подвергать ноготки такому прессингу, вы легко заработаете онихолизису, то есть отслоение ногтя от ногтевого ложа. Бороться с этой проблемой самостоятельно очень сложно, придется раскошелиться на подолога, который до конца зимнего периода будет осуществлять гигиенический педикюр и назначать препараты для улучшения роста ногтя. Чтобы не допустить подобных проблем, остановитесь на гигиеническом педикюре без гелевого покрытия в зимнее время.

Покрытие остается незаметным

Помимо того, что вы можете столкнуться с серьезными поражениями ногтей, цветное покрытие просто незаметно в обуви, из-за чего в принципе теряется весь смысл процедуры. Светлана:

«Конечно, если ваша работа подразумевает открытую обувь в любое время года, педикюр с покрытием имеет место быть, но для большинства людей, живущих в средней полосе, это дополнительная оплата по прайсу мастера, которая оказывается бесполезной».

Единственный человек, кроме вашего мастера по педикюру, который будет наслаждаться вашим цветным покрытием в этом случае, — ваш мужчина.

Вы сэкономите время

Как правило, педикюр требует куда больше времени, чем маникюр. Все дело в толщине кожи и уровне обработки стопы. Помимо обработки околоногтевой зоны, требуется избавление от огрубевшей кожи пяток и пальцев, а для этого мастер может использовать либо разогревающие составы, которые требуют дополнительного времени, либо обрабатывает стопу аппаратом, что также занимает лишние минуты. А теперь представьте, что еще какое-то время мастер выделяет на просушку геля на ногтях ног. Как мы уже говорили, если у вас нет острой необходимости в покрытии ногтей гель-лаком, сэкономьте время и потратьте его с большей пользой для себя.