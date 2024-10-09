Дочь супермодели 90-х Синди Кроуфорд, Кайя Гербер, продемонстрировала фигуру в топе из прозрачного кружева. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

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23-летняя Кайя Гербер посетила премьеру фильма «Шоу субботним вечером», которая состоялась 8 октября в отеле The Crosby в Нью-Йорке. Модель вышла в свет в черном топе из прозрачного кружева, который сочетала с жакетом и широкими брюками. Звезда подиумов добавила к образу туфли на каблуках, кольца и сумку. Она сделала легкую укладку и макияж с черными стрелками и темно-розовыми губами.

Кайя Гербер — дочь супермодели 90-х Синди Кроуфорд и бывшего манекенщика и бизнесмена Рэнди Гербера. Девушка пошла по стопам своей матери и стала моделью. С десяти лет она снималась для таких журналов, как Vogue, Teen Vogue и Pop Magazine, а с 2017 года начала работать с ведущими модными брендами, среди которых Calvin Klein, Burberry, Coach, Prada, Chanel, Fendi, Moschino, Saint Laurent, Alexander McQueen, Versace и другие.

В сентябре Кайя Гербер повторила образ матери с корсетным белым платьем, которое Синди Кроуфорд надевала 30 лет назад.