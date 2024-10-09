Дизайнер сравнил стили Паулины Андреевой и Софии Синицыной

Паулина Андреева и Софья Синицына — две известные актрисы российского кино, привлекающие внимание публики не только своими талантами, но и стильными образами на светских мероприятиях. Дизайнер Евгения Вершинина в интервью поделилась мнением о модных предпочтениях обеих актрис.

© runews24.ru

По мнению Вершининой, Паулина Андреева выделяется яркой внешностью и харизмой. Она предпочитает стиль оверсайз, что делает её образы актуальными и непринужденными. Гардероб Андреевой разнообразен, включая как элегантные платья, так и строгие костюмы для деловых встреч. Дизайнер отметила, что актриса успешно балансирует между женственностью и строгостью, не боится экспериментировать с яркими деталями и предпочитает спокойные цветовые палитры. В повседневной жизни она выбирает комфортные комплекты, такие как джинсы и футболки, при этом всегда выглядит стильно.

Софья Синицына, по мнению эксперта, представляет новое поколение актрис, чей стиль ещё формируется. Хотя её наряды на красной дорожке обычно удачны, они редко становятся по-настоящему запоминающимися. Вершинина заметила влияние стиля Андреевой на Синицыну, особенно в выборе свободных силуэтов и минимализма, однако у Синицыной пока нет четко выраженного стиля. Она пробует различные направления, что характерно для актрисы на начальном этапе карьеры.

В заключение, Вершинина отметила изданию «Страсти», что стиль Паулины Андреевой уже давно заслужил признание и уважение. Она уверенно экспериментирует с модными трендами, сохраняя при этом индивидуальность. Софья Синицына, находясь в процессе поиска собственного стиля, имеет все шансы определить своё направление в будущем.

Ранее глава популярного бренда назвал главную ошибку при стирке джинсов. Также в ТЦ «Метрополис» в Москве открылся первый pop-up магазин belle you.