Стилист призвал «завязывать» с фотосессиями в осенней листве

Подобные действия — признак дурновкусия.

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Позируя, не следует трогать растения и обнимать деревья, «как бойфренда или ребёнка».

Такое мнение стилист выразил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Вообще все вот эти фотосессии, особенно очень часто вижу, что даже на каких-то мероприятиях, серьёзных выставках обязательно встречаешь какую-нибудь девушку, которая, фотографируясь, как будто бы держит картину, чуть притрагивается к ней. Это всю жизнь и всегда было моветоном. Это всегда дурновкусие, это всегда примитивизм. Если уж и фотографироваться с листочками, то фотка должна быть сделана не в стилистике, как будто это единственное, чем вы в жизни гордитесь. Фотографироваться на природе — это круто, но фотография должна быть логичная. Поэтому все нелогичные фотографии, и так как вы не ведёте себя в жизни, трогая сирень, трогая листики, как будто бы придерживая деревце, как будто бы это ваш бойфренд или ребёнок. Все эти фотографии всегда считались моветоном, а сейчас это вообще просто на смех. Если не хотите слыть примитивным человеком, завязывайте со всеми этими фотосессиями: бросающими листики, трогающими листики, трогающими кору деревьев, поджимать ножку или закидывать. Это всё просто говорит о том, что уровень развития данного человека оставляет желать лучшего».

Лучшим фотографом дикой природы в 2024 году назван Шейн Гросс. Канадец запечатлел головастиков западноамериканской жабы, находящейся под угрозой исчезновения. Снимок был сделан в озере Сидар на острове Ванкувер. Эта работа была выбрана почти из 60 тыс. заявок.

Россиянин Игорь Метельский стал обладателем награды в номинации «Животные в их естественной среде обитания» за фотографию рыси. На создание этого снимка с помощью фотоловушки ушло более шести месяцев, поскольку кадр был сделан в труднодоступном месте на Дальнем Востоке.