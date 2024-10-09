Как носить трендовые джинсы этой осенью

Джинсы отлично подходят под настроение и погоду осени, они сочетаются практически с любой одеждой и уместны для любого случая — и для работы, и для прогулки по мегаполису, и для свидания.

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«Неудивительно, что все обожают деним. Хит сезона — джинсы с заниженной посадкой, свободные силуэты и забавные детали на подоле. Но на этом джинсовое веселье не заканчивается. Мы видим уникальные джинсовые куртки (например, тренчи, рубашки и пеплумы), джинсовые платья и юбки и даже долгожданное возрождение смокинга из денима», — рассказывает стилист Маша Ведерникова.

Представляем девять джинсовых трендов, которые уже сейчас повсюду — и наши любимые способы носить их благодаря звездам!

Джинсы с бочкообразными штанинами

Чрезвычайно узкий крой джинсов с бочкообразными ногами может вас напугать. Но, по мнению стилистов, бояться этого стиля не стоит. Модный эксперт советует придерживаться простоты и позволить джинсам с бочкообразными ногами быть главной звездой вашего шоу.

«Надевайте с ними обычную гладкую водолазку, толстовку без принтов, сорочку в мужском стиле со свитером — расслабленный и комфортный лук», — говорит Маша.

Джинсовая ткань на джинсовой ткани

Канадский смокинг однажды прогремел — кто может забыть культовый момент с Бритни Спирс и Джастином Тимберлейком, — но в последнее время этот образ снова полюбился знаменитостям. И, к счастью, в 2024 году этот проверенный временем стиль получил довольно изысканное обновление.

Убедитесь, что цвета денима совпадают, чтобы он действительно выглядел как комплект. Стилист рекомендует смиксовать его с черным ремнем и такими же ботинками, чтобы сохранить монохромность и элегантность. Что касается верхней одежды, наденьте поверх джинсового образа длинный тренч или шерстяное пальто.

Джинсовые платья

Джинсовые платья были в тренде весной и летом, но и осенью эта модная тенденция сохраняется.

«Возьмем, к примеру, облегающее платье Кендалл Дженнер из темной ткани, которое легко сочетать с блейзером или кроссовками. Джинсовые платья хороши тем, что их можно носить по любому поводу и с любым настроением», — говорит стилист.

Джинсы с низкой посадкой

Еще один ретро-тренд — джинсы с низкой посадкой снова популярны, нравится нам это или нет. Однако в моде не те ультранизкие джинсы, которые были в Y2K. Вместо этого такие звезды, как Джиджи Хадид, выбирают свободные джинсы с низкой посадкой, которые сидят чуть ниже пупка. В результате получается утонченный и более доступный подход к тренду — особенно в паре с неброским верхом — например, с простым черным кардиганом.

Пиджаки любой длины

Джинсовые куртки и пальто навсегда останутся основным предметом гардероба, просто с каждым годом этот тренд приобретает разные формы. И в обозримом будущем мы откажемся от классического пальто с воротником на пуговицах в пользу более уникальных стилей, таких как пальто в пол или до щиколотки (как у Тейлор Свифт!), негабаритные фасоны и даже модели без воротника.

Джинсы с широкими штанинами

Пусть дизайнеры пока робко намекают на возвращение джинсов-скинни, это лишь намеки. А вот широкие штанины завоевали всенародную любовь благодаря удобству и комфорту.

Такие знаменитости, как Дженнифер Лопес, Натали Портман и Марго Робби, являются поклонницами удлиненного силуэта.

«Джинсы с широкими штанинами очень важно сочетать с идеальным верхом», — советует Маша.

Она рекомендует подчеркнуть удлиняющий фактор фасона, выбрав топ, подчеркивающий талию. Если топы не в вашем вкусе, носите блузку в обтяжку, водолазку или облегающий свитер. В качестве завершающего штриха стилист рекомендует использовать «платформы», чтобы добавить высоты и еще больше дополнить форму широких штанин.

Джинсы в стиле 90-х

90-е вернулись, и, к счастью, они принесли с собой один из основных модных трендов эпохи. Классический джинсовый стиль десятилетия, определяемый расслабленной посадкой, высокой талией и отсутствием стрейча, был любим такими иконами моды, как принцесса Диана и Синди Кроуфорд (которая по-прежнему носит этот стиль в 2024 году!).

Сочетание повседневного полосатого поло, кожаной куртки-бомбера и светлых джинсов в стиле 90-х вдохновляет Хейли Бибер на создание крутого дневного уличного стиля. Изумительно смотрится и сочетание структурированного блейзера и соответствующего корсета с винтажными джинсами с завышенной талией.

Джинсы с манжетами

Эта непринужденная деталь дизайна встречается повсюду: Зендая, например, выходит в таких джинсах на красную ковровую дорожку. Манжеты сочетаются со множеством силуэтов, включая широкие джинсы, мешковатые и классические прямые.

«Любые джинсы, которые вы уже любите, можно превратить в идеальные джинсы с манжетами, подогнув штанину и закрепив ее простой иглой и ниткой или используя что-то вроде степлера», — объясняет Маша.

Не забудьте прогладить низ утюгом, чтобы придать образу законченный вид!

Джинсовые юбки

Юбки средней длины из денима появились на рынке несколько сезонов назад, и, судя по нашим любимым знаменитостям, этот тренд никуда не исчезает. Конечно, летом у нас есть особая любовь к мини-юбкам, но суперсила юбок большей длины заключается в их универсальности в любое время года.

Осенью они отлично смотрятся с заправленными топами и легкими куртками. Когда наступают холода, их можно сочетать с водолазками, пальто и сапогами выше колена. Или можно взять вдохновение с образа Беллы Хадид, которая выбрала низко посаженную, облегающую юбку для расслабленного стиля во время Парижской недели моды.