Модель Эшли Грэм осудили за фото в боди с глубоким декольте

Plus-size модель Эшли Грэм подверглась критике за фото в боди. Снимки и комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

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36-летняя Эшли Грэм была запечатлена в черном боди с глубоким декольте и босоножках на каблуках. Звезда подиумов предстала перед камерой с распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах со стрелками. Plus-size модель позировала лежа в ванной.

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Читатели Daily Mail раскритиковали снимки знаменитости.

«Бедная женщина. Кажется, она счастлива, но счастливо ли ее тело? Похоже на эксплуатацию. Избыточный вес — это как очень маленькая машина, тянущая тяжелый прицеп. Не очень хороший план», «Она огромная», «Красивая женщина, но ей нужно похудеть», «У нее большое количество избыточного веса», «Будем честны, ни один «нормальный» человек не считает это привлекательным», — писали интернет-пользователи в комментариях.

В январе 2022 года, Эшли Грэм родила мальчиков-близнецов. Роды были тяжелыми, однако уже в мае модель вернулась к активной работе со съемками. Грэм позировала обнаженной для Spanx и запустила сотрудничество с брендом нижнего белья Knix.

Недавно модель пришла на ужин в Париже в черном платье с разрезом на бедре, глубоким декольте и открытыми плечами. Волосы Эшли Грэм уложила в высокий пучок, выпустив передние пряди, и сделала вечерний макияж.