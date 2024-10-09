Косметолог предупредил, какой компонент косметики должен вас насторожить

Специалисты по рекламе могут говорить о пользе косметики, даже если это неправда. Как понять, что полезно, а что нет? Об этом рассказала Юлия Звягина, эксперт по красоте.

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Она отметила, что в косметике есть разные вещества:

Увлажняющие: гиалуроновая кислота, пантенол, мочевина, кислоты, алоэ;

Питательные: масла аргановое, миндальное, кокосовое, виноградной косточки, персиковое, макадамии;

Обволакивающие: синтетические силиконы и их натуральные аналоги;

Отшелушивающие: AHA-кислоты, BHA-кислоты, щёлочные компоненты, ферменты, кристаллы пемзы;

Противовоспалительные: азелаиновая, салициловая, линолевая кислоты, экстракты ромашки, календулы, хвойных деревьев, шалфея, липы, гамамелиса, масло чайного дерева;

Восстанавливающие: коллаген, ретиноиды, пептиды, пантенол, аллантоин, витаминные комплексы;

Антиоксиданты: витамины С и Е, коэнзим Q10, растительные экстракты.

Эксперт добавила в беседе с Тульской службой новостей, что натуральная косметика содержит природные вещества, выращенные без химии. Важно внимательно читать состав на упаковке.

«Косметика действует на поверхность кожи, но не на её структуру и организм», — говорит специалист.

Косметика с секретом улитки и рыбной икрой популярна, но нет доказательств её эффективности.

«Пока нет доказательств, но есть положительное воздействие на кожу», — заявила косметолог.

Косметика с секретом улитки увлажняет, замедляет старение и заживляет. Косметика на основе икры — сильное средство против старения, но важно подбирать уход со специалистом.

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