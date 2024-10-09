Семь классных кремов для осеннего ухода за телом

Питание, увлажнение и восстановление — три кита, на которых держится уход за кожей тела в межсезонье. Собрали семь продуктов с необходимыми эффектами.
«Омолаживающая крем-сыворотка для шеи и зоны декольте», Л’Окситан
Антивозрастной эффект крема — заслуга масел иммортеля и карите. Первый компонент повышает упругость кожи, второй поддерживает питание и увлажнение. Их эффект усиливают гиалуроновая кислота и экстракт овса.
Лосьон для тела Soft Touch, Grower Cosmetics
Ежедневный уход за кожей на основе восстанавливающих и питательных компонентов. В формуле есть увлажняющее масло семян конопли, регенерирующий аллантоин и пантенол, который усиливает защитные функции.
«Питательный крем для тела», Clarins
Благодаря крему кожа становится гладкой, а также приятно пахнет миксом цветов и цитрусовых. Ухаживающий эффект обеспечивают масла карите и лесного ореха, которые интенсивно питают и препятствуют испарению влаги.
«Лифтинг-крем для тела», Art&Fact
Крем оказывает подтягивающий эффект. В качестве основного антиэйдж-компонента в формулу добавили ретинол, воздействие которого усиливают коллаген и трипептид-38.
Крем для тела Mango Orgasm, Equivalent
Крем с ароматом манго и питательной формулой. Внутри — витамин Е, масла авокадо, миндаля, макадамии и жожоба. Они восполняют недостаток питания и увлажнения, благодаря чему кожа становится гладкой и сияющей.
«Антиоксидантный крем для тела», Q+A
Крем с витамином С, маслами лимона и апельсиновой корочки активно поддерживает состояние кожи. Он препятствует образованию гиперпигментации и потере упругости, постепенно выравнивает тон и восстанавливает гидробаланс.
«Крем-лосьон для рук и тела», «Русская косметика»
Крему нипочем сухость, шелушение и другие последствия, которые несет низкая температура за бортом. Формула держится на питательных маслах, пантеноле и пребиотике. Они оказывают восстанавливающий эффект, повышают упругость кожи.