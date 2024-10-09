Фейковые брекеты: чем опасен новый бьюти-тренд в соцсетях

Не секрет, что брекеты сегодня — признак обеспеченного человека, учитывая стоимость лечения на ортодонтических конструкциях. В это время в популярной соцсети завирусился тренд на фейковые брекеты, когда человек наклеивает брекет-систему самостоятельно, причем никакого оздоровительного эффекта такие конструкции не оказывают, скорее, приносят больше вреда. Мы поговорили с ортодонтом Елисеем Новиковым, занимающимся установкой брекетов и элайнеров уже 18 лет, чтобы выяснить, чем опасна новая тенденция fake braces.

Калечите, а не лечите

Очевидно, что такие «брекеты» служат простым украшением для зубов, как это было со стразами, которые также клеили на зубы одно время. Елисей:

«Я не могу точно сказать, из чего выполнены эти брекеты-украшения, но, скорее всего, это простой металл, не предназначенный для установки в полости рта. А значит, он окислится и повредит эмаль или же просто ее поцарапает».

В обоих случаях придется посетить врача, чтобы избавиться от последствий.

Азиатский тренд

Западные подростки не самостоятельно придумали наклеивать брекеты и отправляться по делам. Еще в 2018 году в Юго-Восточной Азии появились конструкции, которые пациент мог наклеивать на зубы сам. Эта история получила невероятный хайп в то время. Жители крупных городов, которые не могли себе позволить ортодонтическое лечение, бросились скупать фейковые брекеты, чтобы просто продемонстрировать их друзьям. Азиатские подростки тем самым добавились определенного статуса в своих кругах. Тренд был популярен до тех пор, пока несколько человек таким образом не занесли инфекцию в организм и не скончались.

Новый виток популярности

В 2024 году fake braces завирусились в популярных соцсетях в США. В Сети даже появились туториалы, как приклеивать их в домашних условиях. Как говорит наш эксперт, повторять этот тренд точно не стоит. Во-первых, не забываем, что вы можете нанести непоправимый вред слизистой и зубам, которые будет невозможно восстановить, а также в редких случаях брекеты из некачественных материалов могут стать причиной отека и удушья, так как вы можете не подозревать о наличии у себя аллергии на компоненты таких брекетов. К слову, реальные брекеты, которые вам установит специалист-ортодонт, абсолютно безопасны даже для аллергиков.

Что делать, если хочется «красоты» на зубах

Наш эксперт-ортодонт рекомендует трезво оценить, насколько вам нужны реальные брекеты, и если у вас есть показания, лучше просто накопить на настоящую конструкцию и обратиться к специалисту. Сами вы никогда не сможете их установить. Если же вам просто хочется выделиться, но без вреда для здоровья, обратите внимание на те же стразы или же грилзы, которые тоже необходимо установить в кабинете врача-стоматолога.