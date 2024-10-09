Десять самых трендовых пиджаков на осень

Если летом все модницы охотились за прозрачными юбками, то осенью всеобщая фэшн-цель — пиджак из замши. И, учитывая тот факт, что натуральная стоит как крыло подержанного самолета, искусственные материалы тоже в почете. Тем более многие бренды в своих коллекциях представили весьма приличные варианты из экозамши.

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Популярность такого жакета вполне объяснима: здесь свою лепту внесли и неувядающий тренд на тихую роскошь, и громогласно вернувшаяся на подиум эстетика Дикого Запада. Кроме того, замша — один из самых благородных материалов. Что касается цветов, то безусловный фаворит — шоколадный во всех его проявлениях. Однако это не значит, что его собратья по палитре не имеют права выйти в свет.

Если раньше казалось, что самая универсальная верхняя одежда на прохладную погоду — джинсовка, то замшевый пиджак готов с ней поспорить. Джинсы, юбки в любой длине, брюки и платья — наш герой найдет общий язык со всеми. Особенно в многослойных образах: смело надеваем вниз два лонгслива или футболку с трикотажным кардиганом.

Кстати, перед тем как штурмовать магазины в поисках заветной позиции, советуем заглянуть в секонд-хэнд или провести ревизию гардероба родителей (а то и бабушек с дедушками). Чем винтажнее выглядит жакет, тем лучше.

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru