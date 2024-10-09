Амбарную куртку рабочего назвали трендом зимы

Редакторы французской версии Vogue назвали модную верхнюю одежду на зиму. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Популярной в грядущем сезоне вновь станет так называемая амбарная куртка, или куртка рабочего. Данный практичный предмет гардероба отличается оверсайз-фасоном и множеством карманов.

Отмечается, что одним из популяризаторов указанной вещи оказался итальянский бренд Prada. Манекенщицы на показах марки сочетали куртки с женственными нарядами, например с полупрозрачными юбками и одеждой с бахромой. Также ее продемонстрировали в коллекциях Bottega Veneta и Fendi и включили в свои гардеробы манекенщицы Хейли Бибер и Кайя Гербер.

В то же время, согласно данным платформы Lyst, куртка рабочего вошла в десятку самых популярных товаров в первом квартале 2024 года.

Ранее в октябре сообщалось, что женская боксерская обувь стала трендом благодаря известным модным маркам.