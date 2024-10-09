«Мороз по коже». Фанаты оценили новую рекламу бренда Кайли Дженнер

Американская телезвезда Кайли Дженнер сняла новую рекламу для собственного модного бренда Khy и встревожила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя предпринимательница предстала перед камерой в белом тренче и прозрачных туфлях на высоком каблуке. При этом она позировала на диване с цветочными аппликациями, обмотанном прозрачной пленкой.

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Поклонники удивились увиденным и описали следующими фразами:

«Мороз по коже», «Пластиковая пленка на диване отвратительная, но все остальное мило», «Так странно смотрится», «Похоже на место преступления. Мне не понравилось», «Мне от этого видео некомфортно», «Выложи наконец-то нормальные фото. На этих размытых видео мы едва можем разглядеть одежду».

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер дебютировала на показе бренда Coperni, который был организован в рамках Недели моды в Париже.