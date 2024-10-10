Пять ярких нарядов Московской Недели моды

"РГ" внимательнее присмотрелась к тому, что представили на подиуме Недели моды, и выбрала свою пятерку ярких нарядов.

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Зеленая лисья шуба от Игоря Гуляева

Роскошная лисья шуба от Игоря Гуляева - само по себе событие показа. Интригу добавила модель, которая представляла наряд. Ею стала певица Лолита Милявская, уверенно дефилировавшая по подиуму и даже показавшая зрителям язык. Объемная в рыже-зеленых оттенках шуба точно согреет в любой холод. Вообще в новой коллекции Гуляева снова много зелени. Значит, хаки по-прежнему в моде. Возьмем на заметку.

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Пальто из джинсы, вдохновленное Валентиной Терешковой

Почти все, что создал бразильский бренд Maison Revolta, - серебристые вставки. Не наряды, а просто космос. Так выглядит первая в мире коллекция одежды, посвященная женщине, первой покорившей космос.

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Костюм для офиса, вдохновленный байкерским стилем

Нежно-брутальный мужчина с ромашками в бороде представил новый офисный стиль будущего. Таким его видел сын известного модельера Вячеслава Зайцева Егор. Он пережил отца на год. Показ коллекции на Неделе моды стал трибьютом. Милитари и Вивьен Вествуд, футуризм и сложные фасоны - такой получилась коллекция, которую после кончины Егора заканчивали дизайнеры его бренда.

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Кардиган с рисунком падающего снега

Бренд из Твери Unke подготовил гостей к приближающейся зиме. На мохеровых кардиганах - рисунки падающего снега. Образ вьюги и снега прослеживается через всю коллекцию - рисунок сугробов виден в крое костюмов, стежке пуховика. Вся коллекция создана в зимней палитре: лидируют белоснежные, пепельные и темные тона.

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Неоновый костюм, сшитый из остатков тканей

Брюки, отсвечивающие неоном, собранные из геометрических фигур, вдохновлены то ли стилем пэчворк, то ли авангардом рубежа эпох. Вся линейка индонезийского бренда Raegitazoro была собрана из остатков всевозможных тканей, которые не пригодились при создании одежды. За счет вариативности материалов и смешения хлопка, спандекса, органзы и прочих тканей линейка отличается фактурностью, которая сейчас в тренде. Обращение к безотходному производству и экологичность - еще один тренд, который захватил весь мир. Об этом много говорили в рамках деловой программы Московской недели моды и саммита моды стран БРИКС.