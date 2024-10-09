Найдена модная замена джинсам на осень 2024 года. Соответствующий материал приводит французская версия Vogue.

Речь идет о брюках на шнуровке, которые были особенно актуальны в начале 2000-х годов. В указанный период среди их поклонниц в том числе оказались светская львица Пэрис Хилтон и певица Кристина Агилера.

В настоящее время штаны данного фасона появились в коллекциях многих известных брендов. Так, их представили на подиумах марки Jean Paul Gaultier, Ludovic de Saint Sernin и Acne Studios. Знаменитости также уделили внимание тренду — например, в них снялась популярная британская исполнительница Дуа Липа.

Ранее в октябре российская стилистка Ольга Заречная назвала модную замену мужскому пуховику.