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Прощайте, прыщи: найден способ навсегда очистить лицо

Угревая болезнь, или акне, — распространенная проблема, последствием которой нередко становятся неприятные следы в виде шрамов. Однако итальянские ученые, похоже, нашли эффективный способ лечения угревых шрамов.

Найден способ навсегда очистить лицо от прыщей
© globallookpress.com

Новая методика

Суть метода заключается во введении под кожу специального препарата на основе гиалуроновой кислоты. Это вещество вырабатывается нашим организмом и играет важную роль в увлажнении кожи. Именно недостаток гиалуроновой кислоты и может стать одной из причин появлении прыщей и угрей. Поэтому ученые предлагают насыщать ей проблемные участки кожи искусственно.

Поразительная эффективность

В ходе экспериментов выяснилось, что новый препарат на основе гиалуроновой кислоты стимулирует клетки кожи к выработке коллагенов — натуральных белков, ответственных за упругость и эластичность кожи. Также гиалуроновая кислота притягивает и удерживает воду в коже, что делает ее более ровной и гладкой. Благодаря вязкости, препарат заполняет неровности кожи. Проведя ряд клинических испытаний, ученые отметили значительное улучшение состояния кожи у пациентов, прошедших полный курс лечения. Уже после первой процедуры были заметны положительные изменения, а через четыре месяца результаты стали еще более впечатляющими. Глубина шрамов сократилась, а текстура кожи стала более ровной и гладкой.