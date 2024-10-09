Найден способ навсегда очистить лицо от прыщей

Угревая болезнь, или акне, — распространенная проблема, последствием которой нередко становятся неприятные следы в виде шрамов. Однако итальянские ученые, похоже, нашли эффективный способ лечения угревых шрамов.

Новая методика

Суть метода заключается во введении под кожу специального препарата на основе гиалуроновой кислоты. Это вещество вырабатывается нашим организмом и играет важную роль в увлажнении кожи. Именно недостаток гиалуроновой кислоты и может стать одной из причин появлении прыщей и угрей. Поэтому ученые предлагают насыщать ей проблемные участки кожи искусственно.

Поразительная эффективность

В ходе экспериментов выяснилось, что новый препарат на основе гиалуроновой кислоты стимулирует клетки кожи к выработке коллагенов — натуральных белков, ответственных за упругость и эластичность кожи. Также гиалуроновая кислота притягивает и удерживает воду в коже, что делает ее более ровной и гладкой. Благодаря вязкости, препарат заполняет неровности кожи. Проведя ряд клинических испытаний, ученые отметили значительное улучшение состояния кожи у пациентов, прошедших полный курс лечения. Уже после первой процедуры были заметны положительные изменения, а через четыре месяца результаты стали еще более впечатляющими. Глубина шрамов сократилась, а текстура кожи стала более ровной и гладкой.