Рожать красиво: процедуры для беременных

Узнав о своей беременности, многие женщины на долгие месяцы забывают про косметологический кабинет, ведь большая часть «процедур красоты» в этот период противопоказана. Но при этом кожу все равно надо готовить к новому периоду. Как сделать это безопасно Рамблеру рассказала косметолог Екатерина Данилевская.

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Главная сложность в подборе процедуры

Задача косметолога заставить кожу вырабатывать коллаген и эластин.Эти натуральные компоненты ответственны за тонус и эластичность эпидермиса. Именно их дефицит в тканях приводит к формированию атрофических рубцов — растяжек. Начинать подготовку рекомендуется за 2-3 месяца. Екатерина Данилевская Косметолог, основатель Всероссийского сообщества косметологов

По словам эксперта, до беременности важно сделать мезотерапию — во время этой процедуры под кожу тонкими иглами вводят лекарственные питательные вещества, направленные на устранение или профилактику различных проблем: от сухости кожи до целлюлита. По сути, так под кожей создается «запас» на период выращивания малыша.

Все это подбирается индивидуально. Все виды воздействия идеально согласованы и усиливают друг друга, воздействуя на все слои кожи. Мезотерапию стоит делать в течение 3-6 месяцев до беременности, а в процессе возможны только поддерживающие процедуры, чтобы никак не навредить будущему малышу. Екатерина Данилевская Косметолог, основатель Всероссийского сообщества косметологов

Пять процедур перед родами

Массаж лица. Помогает бороться с отеками и способствует улучшению тонуса кожи. Массаж тела, за исключением определенных техник. Можно делать классический массаж спины, шейно-воротниковой зоны, головы, а также лимфодренажный массаж рук и ног. Легкий поверхностный пилинг. Противопоказания — воспаления и микротравмы на лице, а также применение ретинола и некоторых кислот в высокой концентрации. Ухаживающие маски для лица. Важно, чтобы в их составе были безвредные компоненты, не вызывающие аллергии. Механическая чистка лица с применением профессиональной косметики.

Без прыщей и пятен

Гормональные изменения у беременных видны на лице — прыщи, пигментных пятна. С ними бороться тоже можно. Например, очищающими гелями, но тут, по мнению эксперта, есть нюансы.