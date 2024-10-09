Алиса Аршавина впервые появилась на публике с новым носом

Экс-супруга футболиста перенесла несколько операций

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Алиса Аршавина продолжает бороться за свою внешность и здоровье. Из-за аутоиммунного заболевания у модели сильно пострадал нос, который просто-напросто провалился. Бывшая жена Андрея Аршавина уже перенесла десять операций, и вот на днях Алиса появилась на публике с обновленной внешностью. Бывшая модель пришла на передачу к Андрею Малахову и показала, как она выглядит теперь. Хирурги сумели восстановить девушке нос, используя хрящи из ушей и ребер. «Наконец, я счастлива абсолютно — я начала новую жизнь. Это тот случай, когда все неприятности и испытания пошли на пользу, совершенно точно», — сказала Алиса в студии телешоу «Малахов». Однако расслабляться пока рано, ведь для полного восстановления девушке будет необходимо пройти еще несколько этапов процедур. Болезнь Аршавиной началась с обычной простуды, после чего у нее обнаружили стафилококк. Алиса заметила, что с ее носом стали происходить странные изменения: кожа вокруг почернела и сочилась. Девушке сказали, что у нее некроз и нужно срочно проводить операцию. После этого бывшая модель долго не могла восстановить нос, пока не встретила хирурга, готового взяться за это непростое дело. После череды операций Алиса снова смогла дышать и чувствовать запахи.