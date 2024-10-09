Как правильно сушить волосы феном после мытья, для объема, диффузором

В последнее время кератин стал настоящим хитом: парикмахерские предлагают процедуры кератинового выпрямления и восстановления волос, в магазинах появилось множество средств с этим ингредиентом. «Лента.ру» выяснила, что такое кератин, для чего он нужен волосам, какие плюсы и минусы есть у этих салонных процедур, а также узнала, какие существуют альтернативы.

Что такое кератин

Кератин — это фибриллярный белок, один из главных строительных материалов, конструирующих кожу, волосы и ногти человека. Естественный кератин составляет около 90 процентов от общего состава волос и делает их эластичными и прочными, защищая от агрессивного воздействия внешней среды, рассказала «Ленте.ру» технолог-разработчик бренда «Русская косметика» Анна Федорова.

По словам эксперта, молекулы кератина синтезируются непосредственно в волосяной луковице, а затем его волокна заполняют внутренние слои — кортекс и медулу — стержень волоса. Также кератин содержится в кутикуле волоса, его внешнем слое.

Одно из основных свойств кератина — способность восстанавливать поврежденные участки волос и улучшать их структуру. Регулярное применение косметики для волос с кератином помогает предотвратить ломкость волос, укрепить их, «запаять» кончики во избежание их сечения, а также сделать их более послушными и шелковистыми, прямыми и гладкими Анна Федорова технолог-разработчик

Зачем нужен кератин для волос

Волосы подвергаются негативным воздействиям: горячие укладки и сушки, химические окрашивания и завивки, а также ветер, городская пыль, палящее солнце, осадки. Все это приводит к повреждению собственного кератина, и у волос появляются секущиеся кончики, усиливается сухость, ломкость и тусклость, пояснила Федорова.

Процедура, которую называют кератиновое восстановление, кератиновое выпрямление или бразильское выпрямление волос, призвана восполнить недостаток кератина и восстановить здоровье волос. Несмотря на разные названия, суть у этих манипуляций одна — это уход для сухих, ломких и поврежденных волос с целью создания эффекта гладкости, густоты и плотности.

Салонные процедуры с кератином помогают:

восстановить и укрепить структуру волос, заполняя микротрещины и восстанавливая поврежденные участки; придать непослушным волосам ухоженный вид (такой запрос часто есть у бразильянок, у которых волосы мелко вьются и пушатся, отсюда и одно из названий ухода); увлажнить и напитать волосы, предотвращая их сухость и ломкость; придать волосам здоровый блеск и гладкость; защитить волосы от повторного повреждения, создавая защитный слой.

Плюсы кератинового выпрямления

В беседе с «Лентой.ру» руководитель клиники «Стеллар Бьюти», врач-дерматолог Анна Смольянова рассказала, кому подойдет процедура.

Если у вас нет значительных повреждений волос, но стоит задача убрать пушистость, добавить блеск и избавиться от вьющихся волос в условиях повышенной влажности, стоит попробовать кератиновое восстановление Анна Смольянова врач-дерматолог

Кератин способствует выработке наших собственных клеток — кератиноцитов, и это позволяет волосам выглядеть более густыми, плотными, блестящими и здоровыми.

Минусы кератинового выпрямления

Для того чтобы в салонах красоты и парикмахерских внедрить кератин в структуру волоса, нужно предварительно провести правильную подготовку. Эта подготовка зачастую включает использование средств, содержащих формальдегид, рассказала врач-дерматолог Анна Смольянова.

Использовать формальдегид должен специалист высокой квалификации: нельзя допустить его попадания на кожу головы, иначе это может вызвать сильное раздражение. Кроме того, сам формальдегид травмирует кутикулы волос. Он делает волос более пористым, чтобы последующие составы с кератином могли лучше проникнуть внутрь Анна Смольянова врач-дерматолог

Если наносить такие составы на поврежденные волосы, ослабленные частыми окрашиваниями, осветлениями, неправильным уходом или термическими воздействиями (например, при использовании утюжков без термозащиты), тонкие волосы, это может привести к еще большему повреждению волос, предупредила медик. В процессе подобной манипуляции волосы, по мнению Смольяновой, могут просто обломаться, не дождавшись стадии запечатывания кутикулы кератином.

Прежде чем делать эту процедуру, стоит обратить внимание на причины, вызвавшие повреждение волос. Если они сильно повреждены, грамотный специалист, скорее всего, откажет вам в таком уходе, подчеркнула Смольянова.

Уход за волосами после кератинового выпрямления

После кератинового выпрямления нужно правильно ухаживать за волосами, так как кератин — это компонент, который быстро вымывается при использовании сульфатных шампуней, рассказала Смольянова.

Чаще всего такие шампуни хорошо пенятся и дают ощущение тщательно вымытой кожи головы, но при этом они сведут на нет эффект после процедуры, и вы просто потратите деньги впустую, уверяет врач.

Первое, что нужно приобрести после кератинового выпрямления или восстановления волос, — это бессульфатный шампунь и маску, восстанавливающую структуру волос

Если вам нужно более глубокое очищение кожи головы, например, при склонности к перхоти или недостатке чувства свежести после использования бессульфатных шампуней, лучше выбрать маски для прикорневого очищения, которые наносятся на сухую кожу головы на 10-15 минут перед мытьем и помогают уменьшить проявления себорейного дерматита. И только после этого переходить к мытью волос бессульфатным шампунем — он поможет очистить волосы и кожу головы от загрязнений без лишнего обезжиривания или вымывания природного масла.

Как часто можно делать кератиновое выпрямление

Процедуру кератинового выпрямления волос рекомендуется повторять не чаще одного раза в три месяца

За несколько месяцев волосы успевают отрасти, и при этом они не подвергаются избыточной травматизации при использовании горячих утюжков или составов с формальдегидом, подчеркнула врач-дерматолог Анна Смольянова.

Уходовые средства с кератином

Для использования в домашних условиях можно выбирать привычные уходовые средства — шампуни, кондиционеры, бальзамы, маски, спреи, в составе которых содержится кератин.

При этом рекомендуется выбирать средства, которые содержат витамины, такие как РР и В5, а также масла, например, касторовое, миндальное, розовое или масла тиаре.

Такие средства также способствуют восстановлению волос и более безопасны в использовании, однако эффекта салонных процедур с ними добиться скорее всего не получится.

Альтернативы кератину

Альтернативными вариантами могут стать продукты с натуральными маслами в составе. При этом важно понимать, что альтернатива кератину не сможет полностью заменить его, прокомментировала технолог-разработчик Анна Федорова.

Так, например, маски для волос с маслом арганы богаты витаминами и антиоксидантами и помогут увлажнить и напитать волосы, продукты с кокосовым маслом смягчают волосы, а шампунь с протеинами шелка способен разгладить и улучшить состояние волос.

По мнению врача-дерматолога Анны Смольяновой, для сухих, ломких, поврежденных волос, лучше выбирать процедуры с более щадящим составом, например, домашние средства с аминокислотами.

Аминокислоты помогают восстановить структуру волос, легко проникают в его поврежденные участки и могут содержаться, например, в несмываемых масках для молекулярного восстановления, которые при регулярном использовании дают накопительный эффект и делают волосы гладкими и блестящими.