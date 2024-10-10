Дизайнер посоветовал брать пример с Максима Матвеева

Заслуженный артист России Максим Матвеев появился на ужине в честь премьеры нового сезона сериала «Триггер» в новом имидже — он отрастил волосы и надел очки в контрастной оправе. Поклонники привыкли видеть мужа актрисы Елизаветы Боярской в самых разных образах на экране - от современных до исторических костюмов, и каждый раз он выглядит великолепно. Будь то костюм эпохи XIX века или повседневный образ, он всегда на высоте, гармонично вписывается в любые стилистические рамки. Но в чем же секрет его успеха? Дизайнер Евгения Вершинина рассказала сайту «Страсти», что делает стиль Матвеева таким уникальным и запоминающимся.

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«Не будем лукавить, во многом успех актера, в том числе и на модном поприще, определяется внешней фактурой. Максим Матвеев — это актёр с ярко выраженной индивидуальностью. Его стиль нельзя назвать шаблонным или банальным. Для Максима одежда — это ещё одна роль, в которую он погружается с той же страстью, как и в кино. Он модный, но не настолько, чтобы слиться с толпой охотников за трендами, в этом его огромный плюс», —

Как отметила дизайнер, к выбору одежды Матвеев подходит с долей юмора, что легко прослеживается в его образах. Актер не боится нарушать традиционные представления о стиле, добавляя лёгкость и игривость в свои наряды.

«Он одевается богемно и артистично, передает творческий вайб и легкость восприятия жизни. Этот стиль помогает ему выделяться среди коллег и сохранять свою уникальность. На официальных мероприятиях Матвеев остаётся верен классике, но при этом всегда выглядит свежо и стильно. Классические костюмы на нём сидят великолепно, что подчеркивает его аристократические черты и умение соблюдать баланс между креативом и требованиями дресс-кода. В этом плане он действительно эталон элегантности», —

При этом, как отметила эксперт, аксессуары давно стали визитной карточкой Матвеева. Очки необычной формы или с яркими линзами, всевозможные головные уборы - всё это добавляет его образам эксцентричности и завершённости. Актер не боится ярких цветов и смелых сочетаний, но всегда умудряется удержаться от перебора.

В течение своей карьеры Максим сменил множество причёсок, от коротких стрижек до осветленных локонов и каждая из них отражала его очередной виток развития как актёра и личности. Каждая его причёска — это часть его образа, который всегда остаётся актуальным и интересным.