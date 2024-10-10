Главные тренды этой осени

Меняем гардероб вместе с блогером и певицей Мару Ору. Собираем самый стильный образ на осень 2024 года!

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Покупайте зелёное

Бомберы, тренчи, плащи, ветровки — что угодно. В этом сезоне в моде сочный зелёный, который не только повышает настроение, но и красиво смотрится.

Прозрачность

Позвольте себе быть откровенной и добавьте в гардероб немного прозрачной одежды. Только держите баланс, чтобы это не выглядело пошло и безвкусно. Идеально будут сочетаться прозрачные вещи (топы, блузки и рубашки) и что-то закрытое: пиджаки, пальто, накидки.

Низкая посадка

В моду возвращаются нулевые! Теперь низкие брюки, юбки и джинсы — это не кринжово, а стильно. Только если решите внедрить этот элемент в свой гардероб, обязательно посмотрите модные подборки, как правильно его носить. Например, с топами будет хорошо, а с длинными рубашками — нет.

Плиссировка

Добавьте в гардероб плиссированные юбки в духе 1980-х. Будет актуально смотреться как с блузками, так и с толстовками оверсайз.

Сапоги до колен

Ещё один привет из нулевых! Подходит для самых смелых и дерзких.

Цветочный принт

Этот принт не потерял своей актуальности, хотя летний сезон уже закончился. Вы можете продолжать носить его и в более прохладную погоду, дополняя тёплыми вещами и аксессуарами.