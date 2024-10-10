Рита Дакота показала, как изменилось ее лицо после пластической операции

На счету Риты Дакоты немало вмешательств: помимо хирургических — абдомино-, ринопластики и манипуляций с грудью — знаменитость делает и уколы красоты. Но даже после неудачных процедур звезда не перестает верить в силу операций. Не так давно Дакота сделала блефаропластику — она рассказывала, что специально летала к русскому врачу.

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Подписчики, однако, результат не оценили. Нашлись фолловеры, которые не обнаружили изменений и объяснили Рите, что игра не стоила свеч. Дакота же себя в обиду не дала и наглядно показала, что вообще-то разница есть.

«Грыжи были и сверху, и снизу. Теперь нет. Да здравствуют современные технологии», — подписала она фото.

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Признаем, что на свежих кадрах отчетливо видны новые «лисьи» глазки — получается, добиться такого эффекта можно и без серьезных и дорогостоящих вмешательств?

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Ранее Рита Дакота показала необычное последствие беременности.

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