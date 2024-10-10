Дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя модель Дева Кассель снялась в откровенном наряде для журнала Madame. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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20-летняя манекенщица предстала на одном из кадров в полупрозрачном белом платье с оборками. При этом она отказалась от бюстгальтера, и оформленный глубоким декольте наряд обнажал часть ее груди. В то же время наследница знаменитостей надела массивное колье с кулоном и серьги-подвески бренда Cartier и распустила разделенные на косой пробор волосы.

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Кроме того, фотограф Зеб Дэмен запечатлел модель без штанов. Так, она позировала в черных капроновых колготках и красном свитере, сидя на полу.

В сентябре дочь известного французского футболиста Давида Жинола Карла Жинола обнажила грудь на публике.