Брук Берк раскрыла секрет своей стройности

Американская актриса и фотомодель Брук Берк показала фигуру в бикини и раскрыла секрет стройности. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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53-летняя звезда «Ночи в заброшенном доме» поделилась видео, в которых продемонстрировала подтянутое тело в раздельных купальниках.

«Если вы думаете, что не сможете изменить свое тело в любом возрасте, то вы ошибаетесь», — заявила она.

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В описании к посту знаменитость рассказала, что придерживается интервального голодания, посещает сауны и принимает ледяные ванны. Кроме того, она уточнила, что тренируется в спортзале и выполняет упражнения с тяжелыми гантелями. Также, по ее словам, в ее рационе преобладают блюда, богатые питательными веществами.

В декабре прошлого года Брук Берк высказалась по поводу изменений во внешности из-за старения.