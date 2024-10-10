Ким Кардашьян поделилась кадрами с фотосета собственного бренда

Американская телезвезда Ким Кардашьян снялась в откровенном образе для рекламы собственного бренда Skims. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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В размещенном ролике 43-летняя предпринимательница предстала в бюстгальтере телесного цвета с поролоновой чашкой и четырьмя лямками. При этом звезда продемонстрировала пышную грудь. Вдобавок она надела черные легинсы и распустила длинные темные волосы.

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Ранее в октябре Ким Кардашьян снялась в прозрачном платье для журнала. На ней были надеты белые остроносые туфли и серое облегающее платье, сквозь которое просвечивалось черное нижнее белье.