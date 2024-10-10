Причины отечности и как с ней бороться

Припухлости на лице и теле замечает каждая женщина в определенный период жизни. Иногда подобные изменения в организме не беспокоят, но нередко отечность становится постоянным спутником, мешая поддерживать хороший внешний вид. Мы выяснили, какие самые популярные причины возникновения отека в разное время суток, а также поговорили с опытным косметологом, который подсказал sos-способы борьбы со скоплением жидкости.

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Отечность по утрам

Самая частая проблема жительниц большого города — утренняя отечность лица. Как правило, проблема кроется в нарушенном режиме сна, а также употреблении на ночь определенных продуктов. Не забывайте, что соленые блюда и тем более алкоголь за пару часов до сна обеспечат вам сильный отек ранним утром.

Неправильное положение во время сна также провоцирует слишком активное скопление жидкости. Если проблема заключается в этом, подберите низкую подушку, которая не будет провоцировать сужение сосудов во время сна.

Отечность в дневное время

Появление отека днем должно вас насторожить — речь может идти о серьезных патологиях. Специалисты называют несколько причин:

Нарушение гормонального баланса;

Астма;

Аллергия;

Инфекции;

Избыток жирорастворимых витаминов.

В некоторых случаях мы говорим об отечности во время беременности, однако это не является серьезной проблемой и требует контроля со стороны врача, ведущего беременность. Как правило, неприятные симптомы проходят после родов.

Отечность в вечернее время

Активная жизнь — всегда стресс для организма. Под влиянием выработки определенных гормонов может наблюдаться скопление жидкости в организме ближе к вечеру. И все же стоит исключить вероятность следующих заболеваний:

Кардиосклероз;

Аритмия;

Пороки сердца.

Данные заболевания также могут провоцировать отечность тела в конце дня. Очень часто отечность при данных болезнях сопровождаются снижением температуры тела.

Как бороться с отечностью

Косметолог Елена Григорьева подсказывает нам способы борьбы со скоплением жидкости в лице, на которые вам стоит обратить внимание и активно использовать.

Эксперт рекомендует в первую очередь принять прохладный душ, это приведет в тонус сосуды.

Елена:

«Затем легкий массаж от центра лица к вискам и вниз по боковой поверхности шеи к ключицам улучшит кровообращение, что даст отток жидкости».

Небольшая физическая активность тоже запустит лимфу в работу.

Для дополнительного ускорения выведения жидкости выпейте стакан теплой воды, можно с соком лимона, если нет проблем с ЖКТ, или зеленый чай.

Используйте дренажные маски и противоотечные патчи, они прекрасно справляются с отеками, особенно если перед применением поддержать их в холодильнике.

Если вдруг ни того ни другого под рукой не оказалось, тогда отправляем чайные пакетики в морозилку на 10—15 минут. Они станут альтернативой противоотечным патчам.

Комплекс данных процедур поможет привести в порядок лицо менее, чем за час.