Певица и актриса Дженнифер Лопес стала лицом нового выпуска журнала Interview Magazine. Издание опубликовало фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

55-летняя Дженнифер Лопес примерила провокационные образы. На одном из кадров певица позировала топлес. Поп-исполнительница была запечатлена в леопардовых трусах, болеро, кожаных туфлях на каблуках и золотых массивных серьгах. Визажисты сделали знаменитости макияж с черными стрелками и нюдовыми губами, а стилисты по волосам — гладкий пучок. На обложке певица предстала в леопардовом топе с открытыми плечами и ботфортах. Автором съемки выступила фотограф Брианна Капоцци.

© Газета.Ru

20 августа возникла информация, что Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком. Артистка подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса без адвоката. Сообщалось, что дата расставания с актером — 26 апреля 2024 года.

Недавно Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые за долгое время пересеклись. Поп-исполнительница приехала в офис в Лос-Анджелесе, который она делит с актером. Артист покинул здание через полчаса после ее прибытия.