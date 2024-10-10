Эмили Ратаковски показала фигуру в прозрачном топе

Модель и актриса Эмили Ратаковски продемонстрировала фигуру в прозрачном топе. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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33-летняя Эмили Ратаковски была одета в красный трикотажный топ, под который подобрала черный бюстгальтер. Модель дополнила образ черным кожаным жакетом, серо-зеленым шарфом, золотыми серьгами-кольцами и сумкой на плечо. Знаменитость распустила волосы и сделала макияж с черными стрелками и прозрачным блеском для губ.

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На прошлой неделе актриса поделилась снимком, где позировала без бюстгальтера. Ратаковски снялась в синих джинсах в гардеробной. Волосы она распустила и сделала нюдовый макияж.

Недавно Эмили Ратаковски стала лицом рекламной кампании бренда Self Portrait. На одном из кадров модель была запечатлена в бежевом облегающем платье с декольте, которое было украшено стразами. Звезда подиумов также надела корону и массивные серьги. Визажисты сделали Эмили Ратаковски макияж с розовыми тенями и персиковым блеском для губ, а стилисты по волосам — объемные локоны. Автором съемки выступил фотограф Тина Барни.