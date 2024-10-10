Как и с чем правильно носить берет

Берет — это, пожалуй, один из самых культовых головных уборов, который ассоциируется с элегантностью, романтикой и французским шиком. Если вы хотите добавить в свой образ нотку утонченности и шарма, то берет — идеальный выбор. Разбираемся, как и с чем носить берет, чтобы выглядеть стильно и актуально, вместе со стилистом Алиной Лобановой.

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Классический французский стиль

Берет часто ассоциируется с парижской элегантностью.

«Чтобы создать аутентичный французский образ, сочетайте берет с полосатым топом (бретонская майка с длинным или коротким рукавом), классическим пальто и узкими брюками или юбкой-карандашом», — советует Алина.

Такой образ будет одновременно простым и утонченным. Добавьте красную помаду, чтобы подчеркнуть губы и усилить акцент на ретро-стиль.

Современная кэжуал-версия

Берет прекрасно вписывается в повседневный гардероб. Для создания расслабленного, но стильного образа сочетайте берет с джинсами и объемным свитером или кардиганом, кожаная куртка или даже «косуха» тоже будет уместна.

Такой ансамбль выглядит современно и уютно, особенно осенью или зимой. Дополните его ботильонами или кроссовками. Не бойтесь экспериментировать с цветами берета: красный, винный, зеленый — яркие оттенки добавят оригинальности даже простому наряду.

Ретро-образ

Если вы любите винтажный стиль, берет можно носить в духе 60-х и 70-х годов.

«Для этого выбирайте юбку трапецию, винтажную блузку с воротником и пальто "А-силуэта". Завершите образ стильными очками в крупной оправе. Ретро-настроение подчеркнет берет в черном или горчичном цвете», — утверждает Алина.

Деловой стиль

Берет может стать отличным дополнением и к офисному образу. Попробуйте сочетать его с костюмом, состоящим из жакета и классических брюк или юбки. Лучше всего выбирать нейтральные цвета: черный, серый, бежевый или темно-синий. Такой комплект добавит образу утонченности, но при этом не будет выглядеть скучно.

Модный образ с пальто

Берет прекрасно сочетается с различными моделями пальто — будь то шерстяное пальто прямого кроя, пальто-кокон или с поясом. Добавьте к этому шарф или плантин, замшевые или кожаные перчатки, чтобы создать изысканный зимний образ. Такой комплект подойдет для прогулок по городу или встреч с друзьями.

Экспериментируйте с фактурами и цветами

Современная мода предлагает множество вариантов беретов — от классических шерстяных до кожаных, вельветовых и даже вязаных. Важно не бояться играть с текстурами: носите кожаный берет с плащом или вельветовым костюмом, а шерстяной — с пальто и джинсами. Можно сочетать берет с аксессуарами такого же оттенка или использовать его в качестве яркого акцента в образе.

Носите берет правильно

Берет можно носить по-разному, создавая разные настроения в образе. Вот несколько популярных способов.