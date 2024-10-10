Обнародована тема Met Gala 2025

Редакторы Vogue раскрыли тему бала Met Gala 2025 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Как стало известно, выставка получила название «Superfine: Tailoring Black Style» и будет посвящена нарядам, которые носили чернокожие мужчины в начале XVIII века. Председателями станут рэпер A$AP Rocky, певец Фаррелл Уильямс, автогонщик Льюис Хэмилтон, актер Колман Доминго и баскетболист Леброн Джеймс.

Источником вдохновения для организаторов бала послужила книга Моники Миллер «Рабы моды: черный дендизм и стиль идентичности черной диаспоры». При этом сама писательница, которая также стала приглашенным куратором выставки, определяет дендизм как умение «одеваться мудро и хорошо». Выставка покажет гостям как чернокожие мужчины «трансформировались из рабов, стилизованных под предметы роскоши и приобретаемых как любой другой символ богатства и статуса, в автономные личности, которые в настоящий момент мировыми законодателями моды».

В этом году бал Mat Gala прошел под темой «Спящие красавицы: пробуждение моды» и был посвящен 250 нарядам и аксессуарам из постоянной коллекции Института костюма при музее Метрополитен.