Уродливая обувь вновь стала трендом

Сандалии на липучке, которые в сети прозвали уродливыми, вновь вернулись в моду в 2024 году. Об этом сообщает издание News.com.

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Выяснилось, что в такой обуви начали массово появляться на публике знаменитости и инфлюэнсеры. Особенно трендовыми стали модели на платформе: в подобных, например, фотографировали и делились снимками блогерши с никнеймами vaydamaher и poppydelilah.

«Если вы зумер, то будете носить их из-за тренда на уродливость. Если вы миллениал, то предпочтете наши сандалии, потому что мы заботимся об окружающей среде. А бумерам они придутся по душе из-за удобства», — высказалась о тенденции создательницы бренда обуви Twoobs Джесс и Стефф Дадон.

Ранее российский стилист Алеко Надирян предсказал новый тренд на одну модель обуви. По его словам, скоро популярными станут сабо на танкетке.