Стилист сообщил о тренде на кожаную верхнюю одежду этой осенью

В моде приталенные плащи «с жёсткими плечами» и «квадратные куртки» в стиле 90-х.

Сочетать такие элементы гардероба рекомендуется с широкими джинсами клёш. Об этом стилист рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Вариантов очень много, если вы приверженцы свободного стиля, то это, конечно, всё из кожи. И квадратная мужская куртка в стиле 90-х и на женщине, и на мужчине в сочетании с какими-то широкими джинсами клёш. Это и приталенная кожаная укороченная байкерская куртка. Это и кожаный плащ, но обязательно приталенный с жёсткими плечами. Это и приталенное пальто с жёсткими плечами, то есть уже больше по фигуре, не совсем oversize. Это, наверное, самое основное. Такая глянцевая кожа, лаковая кожа, утеплённые какие-то такие плащи, пальто. Но всё равно это всё больше по фигуре, и внешне это выглядит очень элегантно — за счёт жёсткой плечевой линии, за счёт подчёркнутой талии. Поэтому это, наверное, самые основные тренды, которые больше всего встречаются. И опять-таки, куртки вроде как удлинённые, квадратные, такие прямо полностью из 90-х и укороченные, которые делают ноги очень длинными. Тут уж кто какой стиль любит».

Ранее Лисовец призвал «завязывать» с фотосессиями в осенней листве. По мнению стилиста, подобные действия — признак дурновкусия. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он отметил, что позируя, не следует трогать растения и обнимать деревья, «как бойфренда или ребёнка».